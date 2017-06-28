Зюганов рассказал Путину о предстоящем форуме в честь столетия Октябрьской революции

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Москва, 28 июня. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал российскому президенту Владимиру Путину о форуме, посвященному столетию Октябрьской революции, который состоится в Москве и Петербурге в начале ноября.

Как ожидается, его посетят парламентарии левоцентристских партий, которые прибудут в Россию, несмотря на санкции. Все форум посетят представители из более чем ста стран.

«Там будут парламентарии из всех стран. Самое приятное, они поддержали и по Крыму, и по Донбассу. Это люди очень благоприятно к нам настроены. Для нас это очень важно», – рассказал Зюганов президенту, пишет «Газета.ru».

По словам лидера КПРФ, форму начнется 2 ноября в Санкт-Петербурге и продлится три дня, после чего мероприятия продолжаться в Москве до 9 ноября.