Путин ознакомился с проектом КПРФ по выводу страны из кризиса

В Избранное

Москва, 28 июня. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту России Владимиру Путину проект партии по выводу страны из кризиса.

Зюганов во время встречи с главой государства сообщил, что недавно завершился съезд. Была избрана новая команда. Депутаты подготовили программу по выводу страны из кризиса. Зюганов рассказал Путину о проекте. По словам лидера коммунистов, необходим современный закон образования для всех. Также он отметил, что партия подготовила рекомендации по расширению наполнению бюджета. Зюганов также призвал реализовать программы поддержки детства.

Ранее Зюганов предложил Путину программу выдачи молока школьникам.