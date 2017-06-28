Бывший глава Приднестровья Шевчук тайно бежал в Молдавию

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Тирасполь, 28 июня. Бывший руководитель Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук тайно уплыл в Молдавию. Об этом сообщает спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Шевчук ранее был лишен неприкосновенности из-за возбуждения против него уголовного дела по подозрению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Такое решение принял парламент республики, пишет «Газета.ru».

Бывший глава ПМР должны был присутствовать на сессии парламента, на которой его лишили неприкосновенности, однако вместо этого он бежал в Молдавию, переправившись через Днестр.