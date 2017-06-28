Сирия: власти Алеппо обвинили Турцию в создании проблем с водоснабжением

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Дамаск, 28 июня. Алеппо испытывает серьезные перебои с водоснабжением, которые, по мнению властей провинции, вызваны действиями турецких военных.

Как заявил губернатор Алеппо, причиной кризиса с водоснабжением стал низкий уровень воды в Евфрате – объем воды в сирийском участке реки упал в три раза. Падение уровня воды связано с перебоями электроэнергии на дамбе Тишрин, который был вызван, по словам губернатора, действиями турецикх военных. Кроме того, боевики, как сообщается, взорвали водопровод, наполняющий водохранилище Тишрина.