ДНР: при обстреле военными ВСУ Старомихайловки погиб мирный житель

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Донецк, 28 июня. Во время обстрела подразделениями ВСУ населенного пункта Старомихайловка погиб мирный житель 1961 года рождения.

Отмечается, что обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП с направления населенного пункта Красногоровка. Всего киевские военные выпустили 20 мин. Как рассказали в министерстве обороны ДНР, республика связывает обстрел с провокацией, ранее организованной при участии замначальника полиции Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв Красногоровку, подконтрольную Украине.