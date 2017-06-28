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ДНР: при обстреле военными ВСУ Старомихайловки погиб мирный житель
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    ДНР: при обстреле военными ВСУ Старомихайловки погиб мирный житель

    23:03  28 Июня 2017
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    ДНР: при обстреле военными ВСУ Старомихайловки погиб мирный житель

    Донецк, 28 июня. Во время обстрела подразделениями ВСУ населенного пункта Старомихайловка погиб мирный житель 1961 года рождения.

    Отмечается, что обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП с направления населенного пункта Красногоровка. Всего киевские военные выпустили 20 мин. Как рассказали в министерстве обороны ДНР, республика связывает обстрел с провокацией, ранее организованной при участии замначальника полиции Донецкой области.

    Ранее сообщалось, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв Красногоровку, подконтрольную Украине. 

    Автор: Алия Садыкова
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