Сирия: СДФ освободила от ИГ квартал Хаттин в Ракке

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Дамаск, 28 июня. Вооруженная оппозиционная группировка «Сирийские демократические силы» (SDF) полностью освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) квартал Хаттин, расположенный в Ракке.

Сейчас отряды SDF ведут бои в районе аль-Дирия. Боевики ИГ оказывают ожесточенное сопротивление, используя снайперов и устраивая массированные минные заграждения в пределах района.

BREAKING:



Syrian Democratic Forces fully captured Hattin district in #Raqqa City



Interactive Map of Syria: https://t.co/QeXZATbIdy pic.twitter.com/J9JxuoxAHJ — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) June 28, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.