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Сирия: СДФ освободила от ИГ квартал Хаттин в Ракке
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    Сирия: СДФ освободила от ИГ квартал Хаттин в Ракке

    22:52  28 Июня 2017
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    Сирия: СДФ освободила от ИГ квартал Хаттин в Ракке

    Дамаск, 28 июня. Вооруженная оппозиционная группировка «Сирийские демократические силы» (SDF) полностью освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) квартал Хаттин, расположенный в Ракке.

    Сейчас отряды SDF ведут бои в районе аль-Дирия. Боевики ИГ оказывают ожесточенное сопротивление, используя снайперов и устраивая массированные минные заграждения в пределах района.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #ракка
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