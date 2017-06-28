Сирия: САА продвигается на восток поселка Ханассер в Алеппо

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Дамаск, 28 июня. Сирийская армия продвигается на восток поселка Ханассер, расположенный в мухафазе Алеппо в 60 км к юго-востоку от ее административного центра Алеппо.

От запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ* освобождены деревни Аль-Шримея, Аль-Эстанея, Рагем Аскар. Об свидетельствуют источники в Twitter.

Exclusive :Military Source to me

Syrian Army Advance East Khanaser And liberate villages : Al-Shriemea , Al-Aetshanea and Ragem Askar +Hills — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) June 28, 2017

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Сирии после обстрела Голанских высот.

* Организация запрещена на территории РФ.