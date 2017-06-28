Сотрудники ООН, захваченные в Ливии, были освобождены похитителями

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Триполи, 28 июня. Группа сотрудников ООН, которые были захвачены в Ливии, освобождены своими похитителями.

Как сообщалось, группа сотрудников всемирной организации была захвачена в городе Эз-Завия, расположенном в 45 километрах от Триполи одной из групп боевиков по дроге в Тунис.

Похитители требовали освободить группы своих соратников, которые были ранее задержаны в столице Ливии. Как пишет «Газета.ru», никто из заложников не пострадал, и все они были отпущены после переговоров старейшин местных племен с похитителями. Условия похитителей выполнены не были. Сейчас группа сотрудников ООН направилась обратно в Триполи.