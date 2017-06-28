ДНР: ВСУ совершили провокацию, обстреляв Красногоровку, подконтрольную Украине

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Донецк, 28 июня. Киевские силовики совершили провокацию в отношении ополченцев ДНР, обстреляв населенный пункт, находящийся под контролем правительства Украины. Об этом рассказали в министерстве обороны Донецкой народной республики.

Отмечается, что ВСУ обстреляли из минометов Красногоровку. Действие украинских военных в ДНР назвали провокацией. По мнению военных республики, «провокацию готовил лично заместитель начальника управления полиции в Донецкой области». Также в республике подчеркнули, что подразделения ДНР соблюдают режим прекращения огня и не реагируют на провокации силовиков.

При этом подчеркнули, что ВСУ пытается сорвать «хлебное перемирие».

Ранее Газета.Ru писала, что в ДНР предупредили о провокации Украины с использованием формы ополчения.