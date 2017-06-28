Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ

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С самого утра акватория у выставочного комплекса «Ленэкспо» начала заполняться судами всех мастей и калибров: в Северной столице открылся VIII Международный Военно-морской салон. За самыми яркими событиями первого дня наблюдала съемочная группа ФАН-ТВ.

У Морского вокзала встали на якорь десятки военных кораблей. Отметим, что участие в Салоне принимают порядка 30 стран, однако над подавляющим большинством судов гордо реют российский флаг и Андреевский крест. В гавани Васильевского острова расположились «младшие братья» больших и грозных мореплавателей – быстроходные катера и моторные лодки. Программа этого масштабного мероприятия включает в себя демонстрацию корабельного вооружения, военно-морской техники и огневых систем. Впрочем, открытие грандиозного форума было ознаменовано кратким, но внушительным выступлением авиации: над водой прошли отечественные истребители.

Выставочные комплексы расположились не только на воде под открытым небом, но и внутри павильонов, где демонстрировались отдельные судоходные комплектующие (от проблесковых маячков – до корабельных комплексов жизнеобеспечения), а также модели кораблей, подводных лодок, патрульных беспилотников и многое другое. Отчасти это позволяет отраслевым предприятиям найти заказчиков (в том числе зарубежных), и наоборот. Участники Салона отметили, что российские производители сегодня поставляют за рубеж достаточно широкий спектр продукции, в то время как импорт оборудования, во многом благодаря санкциям, значительно уменьшился в течение последних лет.

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«Гвоздем программы» первого дня МВМС-2017 стала презентация новейшего корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ». Его разработали специалисты холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова». Отметим, что на базе именно этого учреждения производится ставший уже легендарным ракетный комплекс «Искандер», а главным заказчиком предприятия уже не один десяток лет является Министерство обороны РФ. Руководители организации лично рассказали гостям о сверхновом «панцире».

– То, что в нашем конструкторском бюро есть такое мощное направление, как противовоздушная оборона, говорит о том, что мы очень серьезно относимся к этой проблеме, – произнес вступительное слово заместитель управляющего директора по направлению ПВО Конструкторского бюро приборостроения Юрий Савенков. – За эти годы авиация развилась до такой степени, появилось столько средств, угрожающих не только сухопутным войскам, но и кораблям флота. Здесь вы видите устремленный комплекс, который образно можно сравнить с трехлинейкой, с трехгранным штыком. Все заточено на бесконечно малое время реакции.

«Панцирь», по словам создателей, способен с максимальной точностью уничтожать выпущенные в него снаряды – как издалека, так и на критически ничтожном расстоянии: например, в случаях, если атака с воды или воздуха была обнаружена слишком поздно. Его предшественники такого не умели. Благодаря каким нововведениям удалось добиться технологического прорыва, рассказала генеральный конструктор «Бюро приборостроения» Александр Жуков:

– В комплексе «Панцирь-МЕ» применена радиолокационная оптическая интегрированная система управления, принципиально отличающаяся от двух предыдущих комплексов. Под углом в 90 градусов могут одновременно обстреливаться четыре цели четырьмя ракетами.

Разумеется, детально технологии не раскрываются, в первую очередь в интересах государственной безопасности. Впрочем, генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов отметил, что новый «Панцирь», как и предыдущие, создан в первую очередь не для нападения, а для защиты, и выразил надежду, что применять подобное вооружение в действии не придется.

– Вы знаете, 70% земного шара занимает вода. Моря и океаны омывают порядка 150 стран. И их, конечно, нужно защищать и оберегать. Так вот, морской «панцирь», я думаю, оправдает свое предназначение. Он может размещаться как на кораблях, так и на береговой линии охраны может использоваться пограничниками. Никто не собирается им кого-то пугать. Но само присутствие этого комплекса будет настораживать желающих его испытать. Могу сказать, что его купол (имеется в виду пространство, накрываемое сплошным огнем, – прим.ред.) – 20 на 15 километров. Кто попадет туда… Эх! В общем, выбраться будет сложно.

На вооружение Российской армии комплекс поступит сразу после прохождения целого цикла полевых (хотя в данном случае морских) испытаний, конкретных дат создатели пока не называют. Впрочем, «сухопутная версия» уже зарекомендовала себя в Сирии, поэтому руководители предприятия не сомневаются в успешных тестах. Немногим позже «Панцирь-МЕ» выйдет на международный рынок. Не создаст ли продажа за рубеж столь мощных технологий угрозы непосредственно для России? На этот вопрос корреспонденты ФАН-ТВ попросили ответить гендиректора холдинга.

– Наши вооруженные силы должны иметь самый современный комплекс, а то, что идет на экспорт… Ну, как обычно: есть экспортные характеристики, эта практика используется во всем мире, – с улыбкой объяснил Александр Денисов.

Добавим лишь, что Военно-морской салон открыт до конца текущей недели, программа запланирована весьма обширная, а ФАН-ТВ продолжит следить за развитием событий.

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