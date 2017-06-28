Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Бывший глава Приднестровья Шевчук тайно бежал в Молдавию
ФАН-ТВ
Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ

    23:01  28 Июня 2017
    76

    С самого утра акватория у выставочного комплекса «Ленэкспо» начала заполняться судами всех мастей и калибров: в Северной столице открылся VIII Международный Военно-морской салон. За самыми яркими событиями первого дня наблюдала съемочная группа ФАН-ТВ.

    У Морского вокзала встали на якорь десятки военных кораблей. Отметим, что участие в Салоне принимают порядка 30 стран, однако над подавляющим большинством судов гордо реют российский флаг и Андреевский крест. В гавани Васильевского острова расположились «младшие братья» больших и грозных мореплавателей – быстроходные катера и моторные лодки. Программа этого масштабного мероприятия включает в себя демонстрацию корабельного вооружения, военно-морской техники и огневых систем. Впрочем, открытие грандиозного форума было ознаменовано кратким, но внушительным выступлением авиации: над водой прошли отечественные истребители.

    Выставочные комплексы расположились не только на воде под открытым небом, но и внутри павильонов, где демонстрировались отдельные судоходные комплектующие (от проблесковых маячков – до корабельных комплексов жизнеобеспечения), а также модели кораблей, подводных лодок, патрульных беспилотников и многое другое. Отчасти это позволяет отраслевым предприятиям найти заказчиков (в том числе зарубежных), и наоборот. Участники Салона отметили, что российские производители сегодня поставляют за рубеж достаточно широкий спектр продукции, в то время как импорт оборудования, во многом благодаря санкциям, значительно уменьшился в течение последних лет.

    Смотрите также: От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ

    «Гвоздем программы» первого дня МВМС-2017 стала презентация новейшего корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ». Его разработали специалисты холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова». Отметим, что на базе именно этого учреждения производится ставший уже легендарным ракетный комплекс «Искандер», а главным заказчиком предприятия уже не один десяток лет является Министерство обороны РФ. Руководители организации лично рассказали гостям о сверхновом «панцире».

    – То, что в нашем конструкторском бюро есть такое мощное направление, как противовоздушная оборона, говорит о том, что мы очень серьезно относимся к этой проблеме, – произнес вступительное слово заместитель управляющего директора по направлению ПВО Конструкторского бюро приборостроения Юрий Савенков. – За эти годы авиация развилась до такой степени, появилось столько средств, угрожающих не только сухопутным войскам, но и кораблям флота. Здесь вы видите устремленный комплекс, который образно можно сравнить с трехлинейкой, с трехгранным штыком. Все заточено на бесконечно малое время реакции.

    «Панцирь», по словам создателей, способен с максимальной точностью уничтожать выпущенные в него снаряды – как издалека, так и на критически ничтожном расстоянии: например, в случаях, если атака с воды или воздуха была обнаружена слишком поздно. Его предшественники такого не умели. Благодаря каким нововведениям удалось добиться технологического прорыва, рассказала генеральный конструктор «Бюро приборостроения» Александр Жуков:

    – В комплексе «Панцирь-МЕ» применена радиолокационная оптическая интегрированная система управления, принципиально отличающаяся от двух предыдущих комплексов. Под углом в 90 градусов могут одновременно обстреливаться четыре цели четырьмя ракетами.

    Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ

    Разумеется, детально технологии не раскрываются, в первую очередь в интересах государственной безопасности. Впрочем, генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов отметил, что новый «Панцирь», как и предыдущие, создан в первую очередь не для нападения, а для защиты, и выразил надежду, что применять подобное вооружение в действии не придется.

    – Вы знаете, 70% земного шара занимает вода. Моря и океаны омывают порядка 150 стран. И их, конечно, нужно защищать и оберегать. Так вот, морской «панцирь», я думаю, оправдает свое предназначение. Он может размещаться как на кораблях, так и на береговой линии охраны может использоваться пограничниками. Никто не собирается им кого-то пугать. Но само присутствие этого комплекса будет настораживать желающих его испытать. Могу сказать, что его купол (имеется в виду пространство, накрываемое сплошным огнем, – прим.ред.) – 20 на 15 километров. Кто попадет туда… Эх! В общем, выбраться будет сложно.

    Не пугать, но настораживать: Военно-морской салон показал «Панцирь-МЕ» и другое вооружение. ФАН-ТВ

    На вооружение Российской армии комплекс поступит сразу после прохождения целого цикла полевых (хотя в данном случае морских) испытаний, конкретных дат создатели пока не называют. Впрочем, «сухопутная версия» уже зарекомендовала себя в Сирии, поэтому руководители предприятия не сомневаются в успешных тестах. Немногим позже «Панцирь-МЕ» выйдет на международный рынок. Не создаст ли продажа за рубеж столь мощных технологий угрозы непосредственно для России? На этот вопрос корреспонденты ФАН-ТВ попросили ответить гендиректора холдинга.

    – Наши вооруженные силы должны иметь самый современный комплекс, а то, что идет на экспорт… Ну, как обычно: есть экспортные характеристики, эта практика используется во всем мире, – с улыбкой объяснил Александр Денисов.

    Добавим лишь, что Военно-морской салон открыт до конца текущей недели, программа запланирована весьма обширная, а ФАН-ТВ продолжит следить за развитием событий.

    Смотрите также: Конгресс в СПбГУ по Сирии: Штатам выгодно, чтобы страны занимались взаимоуничтожением. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
    #россия #петербург
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20

        21:07 28 Июня 2017 109
        Читать
        20:40
        Сегодня

        Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии
        19:49
        Сегодня

        Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров
        18:48
        Сегодня

        Взрыв автомобиля СБУ в Донбассе квалифицирован как теракт
        18:12
        Сегодня

        Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России
        18:01
        Сегодня

        Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 332

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        984

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7959

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2194

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1955
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        277
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        247
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        224
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        192