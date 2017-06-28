Кубанский пенсионер приговорен к 18 годам тюрьмы за развращение двух девочек

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Краснодар, 28 июня. Кубанского пенсионера суд отправил в тюрьму на 18 лет за действия сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Как рассказали в региональном СУ СК России, суд приговорил к тюремному сроку пенсионера из Усть-Лабинска.

По данным следствия, 1 января 2017 года мужчина отмечал вместе с супуругой Новый год у родственников. Оставшись наедине с девочкой, он надругался над ней. Подобные действия он совершил с мая 2016 по январь 2017 года с другой девочкой. Происходящее пенсионер снимал на камеру телефона.

Краснодарский краевой суд приговорил пенсионера к 18 годам заключения в колонии особого режима.