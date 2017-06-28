Власти ДНР оповестят дипмиссии во Франции об открытии своего представительства

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Марсель, 28 июня. Власти Донецкой народной республики намерены поставить в известность все дипломатические миссии, работающие на территории Франции об открытии своего представительского центра в этой стране. Об этом заявил муниципальный советник и председатель национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Юбер Файяр, которые станет главой представительства ДНР во Франции.

Как сообщала ранее «Газета.ru», представительский центр ДНР уже зарегистрирован во Франции, а торжественная церемония открытия состоится в ближайшее время. Местом будущего представительства объявлен Марсель. Аналогичные центры уже функционируют в Греции и Италии.

По словам Файяр, целью представительства станет информирование людей о реальном положении дел в Донбассе, так как, по мнению главы представительства ДНР, европейские СМИ освещают ситуацию в регионе крайне однобоко.