Программа потребительского кредитования в ДНР может заработать в конце года

В Избранное

Донецк, 28 июня. Программа потребительского кредитования в ДНР разрабатывается, заявил глава республики Александр Захарченко. По его словам, ее могут запустить уже к концу 2017 года.

Захарченко рассказал, что первый этап реализации проекта включает выдачу потребительских кредитов для сотрудников бюджетной сферы. Система должна заработать уже до конца года.

Ранее Газета.Ru писала, что ДНР намерена экспортировать уголь в Турцию и Европу.