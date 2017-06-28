Генсек ООН: Предупреждение США Асаду серьезно и должно быть услышано

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Вашингтон, 28 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил предупреждение Соединенных Штатов Америки президенту Сирии Башару Асаду по поводу якобы готовящейся новой химатаки как серьезное.

В беседе с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, он подчеркнул, что предупреждение должно быть услышано.

Напомним, в понедельник США заявили, что глава САР Башар Асад якобы готовит новую химатаку. Белый дом пригрозил Сирии, что в случае осуществления этих планов, цена для сирийского правительства будет высока.