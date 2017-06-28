Пентагон отказался комментировать сообщения о наблюдении США за сирийской авиабазой

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Вашингтон, 28 июня. Пентагон отказался прокомментировать информацию постоянном наблюдении ВС США за авиабазой Шайрат в Сирии, чтобы нанести по ней удар в случае возможного приказа американского президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона майор Корпуса морской пехоты Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

«Извините, но я не могу обсуждать военные планы или будущие военные операции», – ответил он на вопрос о наблюдении за сирийской авиабазой.

Напомним, что ранее сообщалось о находящихся в Средиземном море американских кораблях, среди которых авианосец «Джордж Буш», а также два сторожевых корабля и два крейсера, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, США обладают возможностью задействовать для удара свои истребители, действующие в ближневосточном регионе.