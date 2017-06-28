Израиль нанес удар по Сирии после обстрела Голанских высот

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Иерусалим, 28 июня. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по позициям правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам сообщили израильские военные.

#BREAKING: Israel strikes back at Syria in retaliation for stray fire landing in Golan Heights pic.twitter.com/f7AZ2qZ2Q6 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 28, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что в районе Голанских высот упал снаряд, выпущенный с территории Сирии. В результате данного инцидента никто не пострадал.