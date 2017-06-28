Белый дом заявил, что успешно предотвратил химическую атаку в Сирии

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Вашингтон, 28 июня. Предпринятые властями США действия по предотвращению возможной химической атаки в Сирии были успешны, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Я думаю, действия, которые предприняли США, были успешны», – заявила она.

Напомним, что в этот понедельник власти США заявили о том, что в Сирии, вероятно, готовится новая химическая атака. Белый дом обвинил в подготовке нападения Дамаск и предупредил, что в случае осуществления атаки цена для сирийского правительства будет высока. В то же время, Вашингтон отказался предоставить подробную информацию, а также источник своих сведений.