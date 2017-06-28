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Захарченко: Донецк не успевает выдавать паспорта ДНР всем желающим жителям Донбасса
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    Захарченко: Донецк не успевает выдавать паспорта ДНР всем желающим жителям Донбасса

    22:01  28 Июня 2017
    257

    Захарченко: Донецк не успевает выдавать паспорта ДНР всем желающим жителям Донбасса

    Донецк, 28 июня. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Миграционная служба республики не успевает выдавать жителям Донбасса паспорта собственного образца. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

    «По состоянию на 22 июня было принято 97 тысяч заявок на получение паспорта ДНР, порядка 87 тысяч уже выполнено», — отметил Захарченко.

    Напомним, 16 марта 2016 года в ДНР начали выдачу собственных паспортов. 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому паспорта ЛНР и ДНР признаются действительными на территории России.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #захарченко #донецк #паспорт
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