Захарченко: Донецк не успевает выдавать паспорта ДНР всем желающим жителям Донбасса

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Донецк, 28 июня. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Миграционная служба республики не успевает выдавать жителям Донбасса паспорта собственного образца. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

«По состоянию на 22 июня было принято 97 тысяч заявок на получение паспорта ДНР, порядка 87 тысяч уже выполнено», — отметил Захарченко.

Напомним, 16 марта 2016 года в ДНР начали выдачу собственных паспортов. 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому паспорта ЛНР и ДНР признаются действительными на территории России.