Захарченко: ВСУ не соблюдали ни одно из перемирий в Донбассе

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Донецк, 28 июня. ВСУ не соблюдали ни один из объявленных режимов прекращения огня в Донбассе. Об этом в ходе прямой линии с жителями заявил глава ДНР Александ Захарченко.

«Хоть и говорят очередное, «хлебное перемирие», сколько тех перемирий было? Ни одно из них перемирием не было», — сказал Захарченко.

По мнению главы ДНР, жителям Донбасса не стоит ждать ничего хорошего от предстоящих выборов президента Украины. «У нас идет полноценная гражданская война, поэтому любое политическое изменение на Украине нам ничем хорошим не грозит», — считает он.

«Хлебное перемирие» было объявлено в Донбассе на время сбора урожая с 24 июня по 31 августа. Как сообщает Ura.ru, ВСУ в первые же часы нарушили режим прекращения огня, семь раз обстреляв территории ДНР.