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Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов
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    Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов

    6:00  29 Июня 2017
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    Старый город освобожден на 50 процентов

    Сирия, 29 июня. ИГИЛ* несет потери в провинциях Даръа и Дейр эз-Зор. Иракская армия освободила два квартала в Старом городе в Мосуле.  Протурецкие боевики в Алеппо планируют соединиться с «Тахрир Аш-Шам» в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько пунктов в районах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска; перебросили подкрепление в восточную часть провинции Хама.

     «Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 30 террористов в боях с САА в Дейр эз-Зоре; лишилось пулеметной установки и 20 боевиков в столкновениях с ССА** в юго-западной части Даръа; вело бои с курдами в районах Кадисия и Аль-Нахда в Ракке; казнило девушку в Ракке; открывало огонь по укрепрайонам союзников САА к востоку от Саламии в провинции Хама; напало на бойцов «Хащд Аш-Шааби» в провинции Ниневия в Ираке; утратило два квартала в Старом городе в Западном Мосуле.

    Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

    Курды: вели взаимные обстрелы с протурецкими боевиками в северной части провинции Алеппо; захватили квартал Хиттин, а также отбили 13 позиций у ИГ* на западе Ракки.

    Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Даблан в восточной части Дамаска; наносила авиаудары в окрестностях Ракки; сбросила листовки террористам ИГ с призывами сдать позиции в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    После неудачных переговоров между исламистами «Файлак Ар-Рахман» и командованием сирийской армии в Восточной Гуте Дамаска, продолжилось продвижение проасадовских отрядов в районе Джобар, в ходе которого радикалы потеряли ряд пунктов недалеко от Великой мечети. Сирийские военные самолеты оказывали поддержку наступлению с воздуха, проводя бомбардировки укрепленных пунктов боевиков вооруженной оппозиции. О потерях со стороны исламистов до сих пор не сообщалось. Во второй половине дня союзные САА войска штурмовали позиции радикалов формирования «Тахрир Аш-Шам» в квартале Айн-Тарма. Согласно данным информагентства Al Masdar News, проправительственным отрядам удалось занять 18 пунктов в районе топливной станции «Санбул».

    Было открыто движение по магистрали Аль-Набк — Ябруд, передавал военный источник в социальной сети Twitter (Ugarit24).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В северной части провинции вновь происходили столкновения между радикалами Сирийской свободной армии (ССА), действующими при поддержке Турции, и объединенными курдскими войсками. Противоборствующие стороны вели взаимные артиллерийские и ракетные обстрелы в районе городов Тель Рифаат, Африн, Харбул, Айн Дакна, Мараназ, Маллия, Касталь, Азаз и Вилат Аль-Кади. Как сообщает Twitter-канал (tabbaa_ziad), над территориями, подконтрольными курдам, были замечены турецкие разведывательные беспилотники. Военные источники информагентства Al Masdar News передавали, что протурецкие исламисты «свободной армии» намереваются соединиться с боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам» в провинции Идлиб.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    В кварталах столицы провинции разворачивались ожесточенные бои между боевиками «Исламского государства»* и войсками Сирийской арабской армии (САА), в результате которых правительственные войска ликвидировали по меньшей мере 30 террористов. Об этом сообщало новостное агентство Masrawy News. Стороны также вели взаимные обстрелы.

    Международная коалиция интенсифицировала удары в восточной части провинции. Военный источник на своей странице в Twitter (soundandpic) сообщал, что жертвами коалиционных истребителей в городе Даблан стали десятки гражданских лиц.

    Также были опубликованы уточненные данные о числе погибших в ходе бомбардировки ВВС западной коалиции, проведенной днем ранее. Информационный портал Masrawy News передавал, что авиаударами коалиционной авиации в городе Аль-Маядин были убиты 57 человек.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Разворачивались бои между организацией ИГ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» с одной стороны и «свободной армией» и объединением «Тахрир Аш-Шам» с другой в юго-западной части провинции Даръа. По данным информагентства Masrawy News, фиксировались столкновения в районе городов Нава, Джилин и Хейт. Согласно информации Twitter-канала (anbae_ksa), в ходе противостояния порядка 20 радикалов «Исламского государства» были ликвидированы. Кроме того, исламисты формирования «Ахрар Аш-Шам» уничтожили пулеметную установку ИГИЛ.

    Сирийские военные самолеты наносили авиаудары по укрепрайонам боевиков «свободной армии»  в районе шоссе Аль-Садд, а также вблизи населенных пунктов Аль-Музериб и Гараз к северо-западу от Даръа, передавал местный источник в сети Twitter (shahid_daraa). Сведений об итогах боевых вылетов до сих пор не поступало. Отряды «Хезболлы» проводили ракетные обстрелы опорных  пунктов исламистов, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (thalfsy).О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Силы Сирийской демократической армии (SDF) в минувшие сутки немного продвинулись в Ракке, захватив соседний району Кадисия квартал Хиттин на западе административного центра региона, в то время как Кадисия был отбит у боевиков «Исламского государства» на 80 процентов. Столкновения также были отмечены в районе Аль-Нахда. В ходе сражений курды отбили у ИГ 13 позиций, а также уничтожили 12 транспортных средств и несколько укреплений террористов. Коалиция вновь сбросила листовки, призывающие радикалов ИГ сдать позиции.

    Между тем мирные жители города страдают от нехватки продовольствия и медикаментов. Кроме того, постоянные бомбардировки западной коалиции приводят к гибели большого количества гражданских лиц. Боевики «Исламского государства» не выпускают людей из оккупированных районов, используя мирных жителей как живой щит.

    В районе магистрали Аль-Нур в Ракке по обвинению в сотрудничестве с курдами была казнена девушка, передавало информагентство Al Manar News.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На протяжении дня отмечалась вооруженные стычки между союзниками Сирийской арабской армии (САА) и террористами «Исламского государства» на востоке провинции. После прибытия дополнительного подкрепления проасадовских отрядов наступление на укрепленные пункты боевиков ИГ к востоку от города Саламия продолжилось. ВВС Сирии между тем наносили авиаудары по фортификационным сооружениям ИГИЛ вблизи населенных пунктов  Абу Ханая и Клеб Аль-Сор.

    Радикалы ИГ в свою очередь открывали огонь по позициям ополченцев-шиитов недалеко от станции «Саръян» из минометов и ракетных установок, передавал Twitter-канал (bd_n73). Никакой информации о потерях со стороны союзных сирийской армии войск не поступало.

    Кроме того, происходили стычки на северных окраинах Хамы в районе вершины Телль-Хавваш, где проасадовские подразделения провели ответный обстрел укрепленных пунктов исламистов вооруженной оппозиции. Об этом сообщало новостное агентство Masar Press Net. Данные о потерях сторон все еще формируются.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Участились нападения радикалов ИГИЛ сразу в нескольких провинциях Ирака. На освобожденные территории  Ниневии проникли несколько боевиков «Исламского государства» под видом беженцев и напали на бойцов «Хащд Аш-Шааби», в результате чего 13 человек были ранены. Об этом сообщало информагентство Al Manar News.

    В провинции Салах Эд-Дин трое боевиков ИГ были ликвидированы при попытке организации теракта, передавало новостное агентство Al Sumaria News.

    Военные источники информационного портала Iraqi News сообщали о том, что армия Ирака готовится начать крупную кампанию против ИГИЛ после того как Мосул будет освобожден. Во второй половине дня вооруженные силы Ирака преуспели в зачистке территорий от террористов и освободили два квартала в последнем оставшемся в оккупации районе Старый город в Западном Мосуле. В результате ожесточенных боев под контроль иракской армии перешли кварталы Хатар Аль-Сада и Аль-Ахмадия. Тем не менее радикалы ИГ не оставляли попыток вернуть утраченные позиции. Так, пятеро террористов были ликвидированы при попытке проникнуть в Старый город, дабы помочь ИГ в борьбе с правительственными силами.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов
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