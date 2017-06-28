Захарченко: Донбасс не вернется под контроль Киева

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Донецк, 28 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не видит предпосылок для возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

«Мы свою точку невозврата прошли. Те зверства, которые Украина сделала и делает до сих пор, ни в какой здравый смысл не укладываются», — отметил Захарченко.

По его словам, Донецкая народная республика является независимым государством, поэтому Донбасс и Украину могут связывать только межгосударственные соглашения и договора. Он также добавил, что жителям Донбасса не стоит ждать ничего хорошего от предстоящих выборов президента Украины.