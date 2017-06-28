Выпущенный с территории Сирии снаряд упал в районе Голанских высот

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Иерусалим, 28 июня. Выпущенный со стороны Сирии снаряд упал в районе Голанских высот. Об этом журналистам сообщили представители Армии обороны Израиля.

«Снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот», — отметили израильские военные.

Jerusalem: Mortar rounds fired from Syria strikes the Golan Heights, Israeli jets retaliate by bombing Syrian military position pic.twitter.com/lVpmroKnC7 — Yiddish News (@YiddishNews) June 28, 2017

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Дамаск возложил на Израиль ответственность за последствия обстрелов в районе Голанских высот.