Постпред США при ООН назвала главу КНДР «параноиком»
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Нью-Йорк, 28 июня. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын является «параноиком».
«Речь идёт о лидере-параноике, который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим. Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой», — приводит слова Хейли RT.
Кроме того, Хейли заявила о необходимости продолжать оказывать давление на КНДР.
Напомним, что ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвала Ким Чен Ына «очень опасным человеком». А американский президент Дональд Трамп назвал главу КНДР «хитрюгой».