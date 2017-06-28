Постпред США при ООН назвала главу КНДР «параноиком»

Нью-Йорк, 28 июня. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын является «параноиком».

«Речь идёт о лидере-параноике, который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим. Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой», — приводит слова Хейли RT.