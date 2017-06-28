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Сирия новости 28 июня 22.30: ИГ теряет два квартала в Мосуле, коалиция призывает террористов сдаться
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    Сирия новости 28 июня 22.30: ИГ теряет два квартала в Мосуле, коалиция призывает террористов сдаться

    22:30  28 Июня 2017
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    Коалиция сбрасывает листовки в Ракке

    Сирия, 28 июня. ИГИЛ* потеряло два квартала в Старом городе в западной части Мосула. Курды отбили у террористов ряд позиций в Ракке. Коалиция сбрасывает листовки для ИГ* в Ракке с призывами сдать позиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: нанесли авиаудары по оборонительным сооружениям ССА** сразу в нескольких районах города Даръа; открыли огонь по укрепрайонам исламистов близ городов Мурек и Кафр Зета на севере провинции Хама; подверглись обстрелам со стороны террористов ИГ недалеко от деревни Хасо Аль-Албави на севере Хамы.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло два квартала в Старом городе в западной части Мосула; лишилось пятерых боевиков, которые пытались проникнуть в Западный Мосул.

    Курды: захватили 13 позиций ИГ, а также уничтожили 12 автомобилей и несколько укреплений террористов в Ракке.

    Международная коалиция: сбрасывает листовки у штаб-квартир ИГ в Ракке с призывами сдать позиции.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Боевики провели обстрел укрепленных пунктов Сирийской арабской армии (САА) близ района Хош Аль-Давахра на северо-востоке столицы из артиллерийских орудий, передает военный источник в социальной сети Twitter (syria17orah). О потерях со стороны правительственных войск не сообщается.

    Тем временем продолжаются бои в районах Джобар и Айн Тарма. Напомним, ранее союзникам сирийской армии удалось взять под контроль несколько пунктов радикалов вооруженной оппозиции. Джобар имеет важное стратегическое значение, постольку через него пролегает магистраль Дамаск — Хомс.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В северной части провинции Хомс вновь вспыхнули столкновения между проправительственными шиитскими отрядами и группировками вооруженной оппозиции. Информационное агентство AJA Syria передает, что ВВС Сирии провели несколько бомбардировок позиций боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Хула и Киссин. Четыре авиаудара сирийская авиация нанесла на окраинах деревень Аль-Сансил и Жвалек. Сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало, сообщает Haq News Agency. Напомним, на севере провинции располагается анклав вооруженной оппозиции, откуда исламисты постоянно открывают огонь по опорным пунктам правительственных войск и их союзников.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Военный источник в Twitter (Ugarit24) опубликовал более точную информацию об итогах воздушной атаки коалиционных военных самолетов в районе населенного пункта Даблан на востоке провинции Дейр эз-Зор. Сообщается, что по меньшей мере 16 мирных жителей погибли, десятки человек получили серьезные ранения.

    Западная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки регулярно проводит бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства»* к востоку и юго-востоку от административного центра региона. Однако под авиаударами зачастую гибнет и гражданское население городов региона.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    ВВС Сирии нанесли восемь авиаударов по оборонительным сооружениям боевиков сразу в нескольких районах города Даръа, сообщает местный Twitter-канал (shahid_daraa). Данных о результатах боевых вылетов не приводится.

    Между тем подразделения «Хезболлы» и 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) продолжают обстреливать укрепрайоны радикалов «свободной армии» на южных окраинах столицы региона из ракетных установок «Град».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Военный источник в Twitter (CENTCOM) передает, что курдским подразделениям удалось отбить 13 позиций «Исламского государства», а также уничтожить 12 транспортных средств и несколько укреплений радикалов в административном центре региона.

    ВВС международной коалиции продолжают наносить авиаудары в поддержку наступления Сирийской демократической армии**** (SDF). По данным военного источника в сети Twitter (BarzanSadiq)по меньшей мере 173 мирных жителя были убиты в июне месяце во время воздушных вылетов и наземных операций союзников. Приблизительно 100 тысяч гражданских лиц оказались в ловушке в районах, оккупированных боевиками, сообщает информационный портал AFP News Agency. Самолеты ВВС коалиции в очередной раз сбросили листовки у военных штабов ИГИЛ на востоке Ракки с призывами сдать позиции, сообщает местный новостной портал Raqqa SL.

    Турецкие вооруженные силы начали вмешиваться в битву за Ракку. На прошлой неделе вертолеты ВВС Турции были замечены над городом Телль-Абъяд в северной части провинции Ракка, который недавно был обстрелян турецкими артиллерийскими подразделениями.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    По сообщению военного источника в сети Twitter (SkySouria_sy), проправительственные отряды провели обстрел укрепленных пунктов радикалов из артиллерийских орудий в районе городов Мурек и Кафр Зета на севере провинции Хама.

    В то время как в восточной части региона вблизи деревни Хасо Аль-Албави проасадовские войска подверглись обстрелам со стороны террористов «Исламского государства» из РСЗО «Град», передает Twitter-канал (rhv0j5).

    Напомним, ранее на восток провинции прибыла колонна подкрепления для предстоящего крупномасштабного наступления на стратегический город Акербат. По словам корреспондента Al Masdar News, в составе колонны прибыли танки, десятки БМП и по меньшей мере дюжина бронированных машин с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами. Ожидается, что в ближайшие дни в Саламию будут переброшены еще два дополнительных конвоя.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Иракские вооруженные силы в ходе ожесточенных столкновений  с террористами «Исламского государства» освободили два квартала в Старом городе в западной части Мосула. Согласно данным ливанского информационного агентства Al Masdar News, иракской армии и федеральной полиции удалось прорвать оборону радикалов и взять под контроль районы Хатар Аль-Сада и Аль-Ахмадия. Таким образом, правительственные войска теперь контролируют более 50 процентов Старого города.

    Кроме того, военнослужащие иракской армии отбили атаку радикалов «Исламского государства» в Мосуле, уничтожив при этом пятерых боевиков, которые пытались перейти в Старый город, чтобы оказать помощь отрядам ИГ.

    Одновременно с операциями по освобождению Мосула вооруженные силы Ирака наступают на опорные пункты «Исламского государства» в провинции Дияла. По данным информагентства Al Sumaria News, в результате сражений один из боевиков был уничтожен, другие получили ранения  в районе деревни Аль-Махиса.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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