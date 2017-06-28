Захарченко: Комендантский час в ДНР отменят после прекращения боев в Донбассе

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Донецк, 28 июня. Комендантский час на территории Донецкой народной республики будет отменен после полного завершения боевых действий в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Комендантский час — это безопасность вас, ваших детей, нашей страны. Относитесь с пониманием… Как будет победа, через три дня после победы мы отменим комендантский час», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль положительно оценил «хлебное перемирие», которое было введено в зоне военного конфликта в Донбассе.