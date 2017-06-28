Ford отзывает 400 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за риска аварий

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Вашингтон, 28 июня. Компания Ford отзывает 400 тысяч фургонов и автобусов Transit, выпущенных с января 2014 года по настоящее время в США. Причиной стал повышенный риск возникновения аварии из-за технической неисправности.

В автомобилях была выявлена опасность эксплуатации в случае возникновения трещин в гибком сцеплении, которые могут привести к разделению карданного вала и потере движущей силы или, наоборот, к непреднамеренному движению припаркованных машин в случае неиспользования стояночного тормоза. Кроме того, отделение карданного вала от коробки передач чревато повреждению окружающих компонентов, в том числе тормозных и топливных магистралей, что повышает риск возникновения аварии.

В компании подчеркнули, что данная неисправность не привела ни к одному несчастному случаю, а отзыв автомобилей вызван мерами предосторожности.