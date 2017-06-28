Власти Харькова демонтировали барельеф маршала Жукова в центре города
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Харьков, 28 июня. В Харькове был демонтирован барельеф маршала Жукова, размещенный на здании у станции метро «Дворец спорта».
Как сообщается, барельеф был снят с многоэтажки, расположенной возле станции метро. Раньше в честь Жукова назывался проспект, расположенный в Слободском и Немышлянском районах. Кроме того, доска выполняла функции указателя.
Как заявил секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый, барельеф был демонтирован в «штатном режиме» после переименования проспекта.
«Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя», – заявил Хорошковатый.