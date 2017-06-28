Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи

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Вашингтон, 28 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов ввести санкции в отношении Северной Кореи. Об этом журналистам рассказал в среду представитель Белого дома.

«Он готов продвигаться к потенциальным новым санкциям в то время, когда посчитает нужным», — цитирует его слова РИА Новости.

Согласно предварительной информации, Трамп планирует обсудить с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп указал на то, что проблему КНДР необходимо решить в сжатые сроки.