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Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи
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    Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи

    21:42  28 Июня 2017
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    Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи

    Вашингтон, 28 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов ввести санкции в отношении Северной Кореи. Об этом журналистам рассказал в среду представитель Белого дома.

    «Он готов продвигаться к потенциальным новым санкциям в то время, когда посчитает нужным», — цитирует его слова РИА Новости.

    Согласно предварительной информации, Трамп планирует обсудить с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове.

    Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи

    Напомним, ранее глава США Дональд Трамп указал на то, что проблему КНДР необходимо решить в сжатые сроки.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #кндр
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