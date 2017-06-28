Range Rover Velar для России получит новый двигатель

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Москва, 28 июня. Обновленный вариант кроссовера Range Rover Velar получит четырехцилиндровый бензиновый двигатель Ingenium мощностью в 300 лошадиных сил. Об этом сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Новый агрегат получил твинскрольный турбокомпрессор с керамическими подшипниками. Двигатель Ingenium сочетается только с 8-ступенчатым автоматом, и способен разгонять автомобиль до 100 км/час за шесть секунд.

На российском рынке Range Rover Velar появится осенью 2017 года в восьми модификациях. Стартовая цена составит 3 880 000 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация составит 7 218 000 тысяч рублей.