Сирия: обстрел боевиков вывел из строя электростанцию в Хаме

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Дамаск, 28 июня. Террористические группировки обстреляли электростанцию Мухрада в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии. Об этом сообщил министр электроэнергетики Сирии Мохаммад Зухэйр Харбутли.

По его словам, боевики выпустили несколько ракет с позиций к северу от деревни Аль-Латамина в провинции Хама. Обстрел электростанции привел к отключению четырех энергоблоков.

Данная электростанция вырабатывает около 500 мегаватт в час и обеспечивает электроэнергией город и провинцию Хама, а также прибрежный регион.

По словам Харбутли, обстрел все еще продолжается, но как только он прекратится, ремонтные бригады немедленно приступят к работе.