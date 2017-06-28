Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Белый дом заявил, что успешно предотвратил химическую атаку в Сирии
Новороссия
Лавров: Запад перекладывает на Россию ответственность за кризис в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров: Запад перекладывает на Россию ответственность за кризис в Донбассе

    21:27  28 Июня 2017
    206

    Лавров: Запад перекладывает на Россию ответственность за кризис в Донбассе

    Краснодар, 28 июня. Западные партнеры перекладывают на Россию ответственность за конфликт в Донбассе, забывая о механизмах урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «По Украине достаточно безапелляционная позиция: заявляют, что вот мол Россия все должна решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, который означает вовлечение всех сторон», — заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что в рамках контактной группы, которую подкрепляют переговоры в нормандском формате, Киев должен начать по-честному вести прямой диалог с Донбассом, который отказался «принимать вооруженный антигосударственный переворот».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #киев #донбасс #украина #лавров
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20

        21:07 28 Июня 2017 83
        Читать
        20:40
        Сегодня

        Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии
        19:49
        Сегодня

        Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров
        18:48
        Сегодня

        Взрыв автомобиля СБУ в Донбассе квалифицирован как теракт
        18:12
        Сегодня

        Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России
        18:01
        Сегодня

        Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 254

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        943

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7906

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2184

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1946
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        225
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        220
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        174
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        177