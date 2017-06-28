Лавров: Запад перекладывает на Россию ответственность за кризис в Донбассе

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Краснодар, 28 июня. Западные партнеры перекладывают на Россию ответственность за конфликт в Донбассе, забывая о механизмах урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По Украине достаточно безапелляционная позиция: заявляют, что вот мол Россия все должна решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, который означает вовлечение всех сторон», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что в рамках контактной группы, которую подкрепляют переговоры в нормандском формате, Киев должен начать по-честному вести прямой диалог с Донбассом, который отказался «принимать вооруженный антигосударственный переворот».