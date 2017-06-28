Около 85% федеральных дорог России приведут в нормативное состояние к 2019 году

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Москва, 28 июня. В начале 2017 года 71% федеральных дорог полностью соответствовали нормативному состоянию. Об этом рассказал в среду заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Астахов.

«К концу 2018 года, в соответствии с теми задачами, которые ставились еще в 2011 году, мы должны достичь показателя в 85% соответствия», — цитирует его слова «Парламентская газета».

Напомним, ранее стало известно о том, что Росавтодор получил 2,76 миллиарда рублей на ремонт дорог в семи регионах страны.