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Лавров: «Предупреждения» США о химатаках в Сирии могут вылиться в провокации боевиков
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    Лавров: «Предупреждения» США о химатаках в Сирии могут вылиться в провокации боевиков

    21:08  28 Июня 2017
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    Лавров: «Предупреждения» США о химатаках в Сирии могут вылиться в провокации боевиков

    Краснодар, 28 июня. Заявлениями США о химических атаках в Сирии, которые якобы готовятся Дамаском, могут воспользоваться террористы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Краснодаре.

     «Я наблюдаю за тем, как эксперты в США анализируют ситуацию вокруг сообщений о якобы готовящихся химатаках. Эксперты пишут открыто, что подобным предупреждением Вашингтона воспользуются экстремисты, которые могут вполне организовать провокацию и все свалить на сирийскую армию», — заявил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что правительственная армия Сирии якобы готовит новую химическую атаку. Он подчеркнул, что  в случае ее осуществления «власти Сирии заплатят высокую цену».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #дамаск #лавров #химатаки
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