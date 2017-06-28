Глава МИД ФРГ положительно оценил «хлебное перемирие» в Донбассе

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Краснодар, 28 июня. Стороны военного конфликта в Донбассе соблюдают так называемое «хлебное перемирие». Об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который в среду встретился с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

«Обе стороны достигли согласия, потому что у них общий интерес — урожай. Перемирие за хлеб — это хорошая идея», — подчеркнул немецкий дипломат.

Как ранее сообщал телеканал «360», режим прекращения огня в Донбассе будет действовать до 31 августа 2017 года.