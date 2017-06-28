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Глава МИД ФРГ положительно оценил «хлебное перемирие» в Донбассе
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    Глава МИД ФРГ положительно оценил «хлебное перемирие» в Донбассе

    21:00  28 Июня 2017
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    Глава МИД ФРГ положительно оценил «хлебное перемирие» в Донбассе

    Краснодар, 28 июня. Стороны военного конфликта в Донбассе соблюдают так называемое «хлебное перемирие». Об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который в среду встретился с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

    «Обе стороны достигли согласия, потому что у них общий интерес — урожай. Перемирие за хлеб — это хорошая идея», — подчеркнул немецкий дипломат.

    Глава МИД ФРГ положительно оценил «хлебное перемирие» в Донбассе

    Как ранее сообщал телеканал «360», режим прекращения огня в Донбассе будет действовать до 31 августа 2017 года.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #лнр #фрг #рф
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