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Краснодар, 28 июня. Берлин благодарен России за снижение уровня насилия в Сирии, которому способствовали переговоры в Астане. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, астанинский процесс помог сократить процессы ООН.

«Прежде всего, я благодарен российской стороне за то, что не было никогда никаких сомнений, что после перемирия и установления демилитаризованных зон политический процесс под руководством ООН в Женеве должен продвигаться», — сказал он.

Габриэль отметил, что со стороны России было умной позицией умной заявить об организации перемирия и начале политического процесса.