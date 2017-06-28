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Краснодар, 28 июня. Глава МИД германии Зигмар Габриэль заявил, что для успешного урегулирования конфликта в Сирии необходим полноценный диалог с президентом страны Башаром Асадом.

«Нам необходимо разговаривать с Асадом для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Мы также знаем, что будущее Асада и его правительства можно решить только в ходе диалога», — заявил Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.

Он также добавил, что Россия и Германия должны способствовать этому диалогу, а также продолжить поиск возможностей для урегулирования конфликта в Сирии.