Актеры Майков и Прокофьева включены в черный список портала «Миротворец»

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Киев, 28 июня. Скандальный портал «Миротворец» включил в базу «преступников» российских актеров Павла Майкова и Ольгу Прокофьеву. Об этом в среду сообщили администраторы сайта.

Согласно предварительным данным, Киев обвиняет россиян в «незаконном» пересечении границы Украины и организации «незаконной гастрольной деятельности» на территории Крыма.

Напомним, ранее стало известно о том, что в черный список украинского портала «Миротворец» попали российский актер Евгений Стычкин и белорусский гитарист-виртуоз Валерий Дидюля.