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Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии
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    Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии

    20:40  28 Июня 2017
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    Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии

    Москва, 28 июня. Угрозы для специалистов США со стороны вооруженных сил Сирии не исходит. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации.

    «В связи с заявлением представителя США хотел бы отметить, что никакой угрозы для американских специалистов от вооруженных сил Сирии не исходит. Какими-либо данными на это счет мы не располагаем», — сообщил Сафронков.

    Он добавил, что Россия продолжит требовать проведения полноценного и беспристрастного расследования инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне, а также «рецидивов химического терроризма в Сирии и Ираке».

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на расследование ситуации в сирийском Хан-Шейхуне.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #сирия #оон #сафронков #хан-шейхун
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