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Сирия сегодня, 28 июня. Когда Белый дом обвиняет правительство Сирии в подготовке химатак, он сам вкладывает оружие в руки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Израиль и джихадисты обстреливают САА на Голанских высотах. «Пустынные соколы» атакуют ИГ* в Саламии. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Непроверенные обвинения — оружие в руках террористов

Экстремисты могут использовать заявления США о якобы готовящихся химических атаках в Сирии для организации провокаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я слежу за тем, как эксперты в США анализируют ситуацию вокруг новых сообщений о якобы готовящихся химических атаках. Там эксперты пишут открыто: очень вероятно, что подобным предупреждением Вашингтона воспользуются экстремисты, которые вполне могут организовать провокацию и все свалить на сирийскую армию», — подчеркивает Лавров.

Лавров напомнил, что впервые сообщения о химической атаке в Хан-Шейхуне поступили от так называемых активистов организации «Белые каски». Подобные «источники» не заслуживают никакого доверия.

«Это отъявленные провокаторы, профессиональные провокаторы, работают они только на территории, которую контролируют террористы, никто их не видел на правительственных территориях. А информацию, которую они формируют, используют те, кто хотел бы организовать антиправительственные вылазки», — пояснил министр.

Россия до сих пор пытается добиться отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Хан-Шейхун. Тем не менее пока эксперты ОЗХО в Идлиб отправляться не желают. Без их отчета вопрос о том, что именно произошло в Хан-Шейхуне, нельзя считать закрытым.

«Мы до сих пор бьемся, чтобы они хотя бы съездили в тот самый Хан-Шейхун, где, по утверждениям наших западных коллег, авиация ВВС Сирии применяла боеприпасы, оснащенные химическими отравляющими веществами», — резюмирует глава МИД РФ.

Израиль и джихадисты

На Голанских высотах сирийская армия сражается на два фронта.

За минувшие четыре дня террористы запрещенной в России группировки «Тахрир Аль-Шам» предприняли серию атак против правительственных войск в районе Голанских высот. Целью наступления боевиков были опорные пункты Сирийской Арабской Армии (САА) в окрестностях города Аль-Баас.

Бои шли с переменным успехом. За первые два дня террористы выбили САА с нескольких стратегически важных позиций, тем не менее вскоре военные оправились и перешли в контрнаступление. Свои потери Дамаск не разглашает, тем не менее сообщается о том, что подразделения САА уничтожили порядка 50 боевиков и ранили еще свыше 150.

Согласно сирийскому военному командованию, атакам террористов сопутствовали авиаудары ВВС Израиля. Именно израильской поддержкой с воздуха в САА объясняют первоначальные успехи «Тахрир Аль-Шам».

Военный эксперт Юрий Котенок уверен в правдивости выдвигаемых официальным Дамаском обвинений. Израиль действительно поддерживает джихадистов в районе Голанских высот и даже позволяет им отступать для перегруппировки на свою территорию.

«В этом есть свой стратегический расчет. Перенаправляя активность международного терроризма суннитского толка в направлении Сирии, Израиль как бы отвлекает внимание от самого себя. Пусть арабы, что называется, сражаются друг с другом. Благодаря тому, что основной эпицентр джихадистской активности на Ближнем Востоке сейчас переместился в Сирию и Ирак, Израиль продолжает быть бастионом стабильности. Никакие террористические группы не угрожают его собственным границам», — заявил Котенок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Пустынные соколы» парят над Саламией

Массивное подкрепление «Пустынных соколов» прибыла в восточную часть провинции Хама, чтобы поддержать наступление своих братьев по оружию на Саламию. В настоящий момент город удерживается боевиками ИГ (запрещено в РФ), тем не менее сегодня бойцы проправительственного подразделения начали операцию по его освобождению.

Согласно новостному агентству Al-Masdar, в прибывший под Саламию конвой входят танки, дюжина БМП и как минимум десяток бронированных автомашин с установленными на них пулеметами.

Напомним, что «Бригада Пустынных Соколов» — также часто фигурирующая в прессе под именем «Соколов пустыни» или «Ястребов пустыни» — является военизированным подразделением народного ополчения, действующим на стороне правительственных войск. В основном «Бригада» состоит из бывших военнослужащих и ветеранов, а также добровольцев из других проправительственных групп. Часто «Соколов пустыни» описывают как элитную группу бойцов. Группа оснащена легким оружием, и поддерживается артиллерией Сирийской Арабской Армии, когда это необходимо.

* Организация запрещена на территории РФ.