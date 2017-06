Выдуманная страна: американские СМИ продолжают «кормить» США и весь мир «сказками о Трампе и России»

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи CNN Journalists Resign: Latest Example of Media Recklessness on the Russia Threat («Уход в отставку журналистов CNN: один из последних примеров неосторожности СМИ в отношении российской угрозы»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The Intercept.

Три известных журналиста CNN ушли в отставку после того, как руководству телеканала пришлось удалить статью, связанную с расследованием «связей союзника президента Дональда Трампа, Энтони Скарамуччи, с российским инвестиционным фондом». Материал был основан на единственном анонимном источнике, и теперь служба новостей CNN не может поручиться за точность своих заявлений.

Объявляя об отставке автора статьи Томаса Фрэнка, получившего Пулитцеровскую премию, и уведенного недавно из New York Times Эрика Лихтблау, и главу отдела журналистских расследований Лекса Хариса, руководство CNN заявило, что «стандартные редакционные процессы не соблюдались, когда публиковалась статья». Журналистов уволили в минувшую пятницу — сразу после того, как телеканал принес свои извинения Скарамуччи.

Несколько факторов характеризуют затруднительное положение CNN. Начнем с того, что история, опубликованная CNN, была изначально развенчана в статье в Sputnik News, где объяснялось, что фонд задокументировал несколько «фактических неточностей», включая тот факт, что фонд не является частью российского «Внешэкономбанка», который находится под следствием комитета конгресса; а также в Breitbart, где также приводятся другие фактические неточности.

За этим эпизодом и последовала неловкая поправка, которую CNN пришлось опубликовать после утверждений, сделанных некоторыми авторитетными личностями CNN на основе анонимных высказываний: якобы экс-директор ФБР Джеймс Коми, давая показания перед комитетом конгресса, собирался опровергнуть утверждение Трампа о том, что, согласно заверениям главы ФБР, он не является целью какого-либо расследования.

Когда Коми подтвердил слова Трампа, CNN пришлось исправить свою версию.

«Согласно более ранней версии этой истории, Коми собирался оспаривать то, как Трамп интерпретировал их беседы. Однако, основываясь на своих подготовленных замечаниях, Коми изложил содержание трех разговоров с президентом, в которых он сообщает ему, что тот лично не попадает под расследование», — говорится в сообщении CNN.

Но канал CNN едва ли одинок, когда речь заходит о постыдных фактах и сообщения о России, которые потом опровергаются. Снова и снова крупные издательства США публиковали заявления о «российской угрозе», которые оказались ложью.

Практически во всех этих случаях содержались бездоказательные сведения из анонимных источников, которые издательства без какой-либо критики представляли как факты, после публикации оказывавшиеся совершенно ложными.

Некоторые из самых унизительных случаев были опубликованы изданием Washington Post. 30 декабря на страницах газеты появилась «взрывная пугающая сенсация», которая сразу же стала вирусом и передавалась по цепочке. «Российские хакеры», согласно статье, основанной на анонимном источнике, «взломали «электросеть США» через коммунальные службы Вермонта».

Журналисты MSNBC и различные чиновники-демократы немедленно подняли тревогу: якобы «Путин пытается лишить американцев тепла во время зимы».

Буквально каждый аспект этой истории оказался ложью. Во-первых, коммунальная компания (с которой Washington Post не потрудилась связаться) опубликовала опровержение, указав, что вредоносная программа была обнаружена на одном ноутбуке, не подключенном ни к сети Вермонта, ни к электросети США. Это вынудило Washington Post изменить новость. Однако был раздут новый скандал: «Само наличие компьютерного вируса говорит о том, что Россия якобы представляет угрозу для электросети США».

Позднее стало известно, что эта единственная вредоносная программа не была связана с «российскими хакерами» и к тому же, возможно, даже не была вредоносным кодом. Эти «открытия» вынудили Washington Post опубликовать новую статью, полностью отрицая первоначальную версию.

За последний год недоразумений такого рода в буквальном смысле было слишком много, если говорить о раздувании вирусных историй и «российском следе», которые подкидывают СМИ Соединенных Штатов.

Неделями ранее интернет-издание Slate опубликовало еще одну статью, в которой рассказывалось, что был обнаружен секретный сервер, который использовала кампания Трампа для связи с российским банком. После того как эта история была раздута самой Хиллари Клинтон, несколько новостных агентств (в том числе The Intercept) опровергли ее, отметив, что якобы факты, о которых говорили целый месяц, никем не были подтверждены.

Несколько недель спустя C-SPAN опубликовала новость, объявив, что их вещание было прервано трансляцией российского канала RT.

Это привело к тому, что многие СМИ, такие как Fortune, заявили об очередном «взломе со стороны России». Но это также оказалось абсолютно необоснованным, и Fortune пришлось отказаться от своих заявлений.

В тот же период — декабрь 2016 года — газета The Guardian опубликовала утверждения репортера Бена Джейкобса о том, что WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж «давно установили тесные связи с Путиным». Это утверждение, наряду с некоторыми другими, было сфабриковано, и руководство газеты было вынуждено опровергнуть эти сведения.

Возможно, самой значительной ложью, касающейся России, была статья от CrowdStrike — фирмы нанятой Национальным комитетом Демократической партии США для расследования взломов ее почтовых серверов. Снова в то же время — декабрь 2016-го — фирма опубликовала новый отчет, в котором обвиняла «российских хакеров» в преступных действиях против украинской армии. Об этом напропалую сообщали лояльные демократам агентства, среди которых, разумеется, и газета Washington Post.

Однако и эта история не оправдала себя. В марте фирма «пересмотрела и отвергла ранее опубликованные ею заявления».

Самым примечательным в этих эпизодах является то, что все они имеют одинаковую направленность: раздувать и преувеличивать угрозу, якобы создаваемую Кремлем. Все масс-медиа могут допускать ошибки, это предсказуемо. Однако когда эти «ошибки» используют одну и ту же риторику, когда все они направлены на продвижение одного и того же нарратива, становится ясно, что они не являются одной из якобы обычных журналистских ошибок.

Существуют огромные потенциальные выгоды от публикации «тревожных» утверждений об угрозе России и связи Трампа с этой страной. Истории, изображающие Кремль и Путина как злодеев и ужасную угрозу, распространяются с очень большой скоростью, на них приходится большая часть трафика, они представляют собой коммерческую выгоду для тех, кто их распространяет. Вот почему антитрамповские и антироссийские конспирологи, заявления которых абсолютно беспочвенны, имеют сейчас такую большую аудиторию: потому что у настроенных против Трампа и России телезрителей и пользователей интернет-ресурсов по-настоящему неумеренный аппетит к историям (причем не важно, насколько они соответствуют действительности), которые, как они верят, являются истинными (и наоборот: те истории, в которых выражается хоть малейший скептицизм относительно ранее указанных сюжетов, подвергаются обвинениям в том, что они исходят от сторонников Кремля и его агентов).

Подводя итог, можно сказать, что абсолютно оправданным является распространение обвинений в адрес официальных противников США, независимо от того, насколько они обоснованы. Сегодня место этого противника занимает Россия.

В настоящее время существует серьезная проблема с представляемой о России информацией, что признали даже представители CNN.

Президент США не терял времени и воспользовался этим последним провалом для атаки на масс-медиа: учитывая существующие высокие ставки, репортажи о вышеупомянутых событиях должны осуществляться с большой осторожностью.