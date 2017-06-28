Россия рассчитывает, что США и Евросоюз предпримут шаги по деэскалации ситуации в Сирии

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Краснодар, 28 июня. Россия рассчитывает, что США и европейские партнеры будут предпринимать шаги по деэскалации ситуации в Сирии, а не попытки окончательно разрушить территориальную целостность государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что благодаря инициативе России и доброй воле Турции и Ирана, а удалось провести серию важных встреч между правительством Сирии и оппозицией на площадке переговоров в Астане. Благодаря этим встречам удалось подписать меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Лавров подчеркнул, что эта инициатива реализовывалась всеми сторонами этого конфликта, в том числе и всеми внешними игроками.

«Рассчитываю, что подход наших партнеров - американских, европейских, будет такой же открытый, понятный, нацеленный на деэскалацию обстановки через нормализацию гуманитарной ситуации, через прекращение попыток отвоевать себе ту или иную часть территории Сирии», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, 4 мая Россия, Иран и Турция подписали меморандум о прекращении огня в Сирии и создании зон деэскалации.