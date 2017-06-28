Агенты ФБР допросили сотрудников «Лаборатории Касперского» в США

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Вашингтон, 28 июня. Представители Федерального бюро расследований (ФБР) допросили нескольких сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом в среду сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, ФБР интересовала информация о том, насколько подробно американские отделения компании отчитываются перед головным офисом в Москве.

EXCLUSIVE: FBI interviews employees of Russia-linked cyber security firm Kaspersky Lab https://t.co/8LJRHxQcIR (corrects spelling) pic.twitter.com/qZfLbg3xdo — NBC News (@NBCNews) June 28, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что «Лаборатория Касперского» обратилась с жалобой на действия Microsoft в Еврокомиссию.