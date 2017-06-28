Путин: Иностранная разведка пытается влиять на внутриполитическую ситуацию в России

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Москва, 28 июня. Иностранные спецслужбы пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию и общественные процессы в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», — сказал Путин, поздравляя офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.

Ранее российский лидер заявил, что зарубежные спецслужбы напрямую поддерживают террористические группировки у границ РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию.