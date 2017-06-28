Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

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Краснодар, 28 июня. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что США перестанут создавать новые предлоги для нанесения ударов по Сирии.

Согласно его заявлению, он рассчитывает на то, что США начнут руководствоваться необходимостью защищать режим нераспространения химоружия, а не спекулировать на секретных разведданных, «чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с терроризмом», сказал министр на пресс-конференции в Краснодаре.