Лавров: Решению мировых проблем мешают русофобские настроения в США

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Краснодар, 28 июня. Предвзятое и неприязненное отношение к России некоторых американских политиков наносит существенный ущерб решению мировых проблем, а также явно не идет на пользу самим США.

Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров на конференции, которая проходит в Краснодаре.

«Это вредит самим США, и уж точно не помогает решать международные вопросы, вклад в урегулирование которых могут внести Россия и США», — подчеркнул он.

Во многом по причине русофобских настроений в США мировое сообщество сталкивается с серьезными проблемами на пути решения вопросов общемирового значения, добавил Лавров.