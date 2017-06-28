Путин: Россия продолжит укреплять и наращивать потенциал внешней разведки

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Москва, 28 июня. Эффективная работа Службы внешней разведки является одной из главных гарантий суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в будущем Россия продолжит наращивать потенциал своей внешней разведки.

«Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов и готовить молодые кадры», — заявил Путин.

Он также добавил, что работа всех российских спецслужб является ключевой гарантией безопасности и стабильности России.