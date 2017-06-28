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Путин: Россия продолжит укреплять и наращивать потенциал внешней разведки
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    Путин: Россия продолжит укреплять и наращивать потенциал внешней разведки

    20:05  28 Июня 2017
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    Путин: Россия продолжит укреплять и наращивать потенциал внешней разведки

    Москва, 28 июня. Эффективная работа Службы внешней разведки является одной из главных гарантий суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что в будущем Россия продолжит наращивать потенциал своей внешней разведки.

     «Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов и готовить молодые кадры», — заявил Путин.

    Он также добавил, что работа всех российских спецслужб является ключевой гарантией безопасности и стабильности России.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #служба внешней разведки
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