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Краснодар, 28 июня. Россия и Германия должны найти способы урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине, используя огромный потенциал сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, Берлину и Москве важно найти пути выхода из сирийского и украинского кризисов.