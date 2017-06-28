России и Германии важно найти решение конфликтов в Сирии и на Украине — глава МИД ФРГ
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Краснодар, 28 июня. Россия и Германия должны найти способы урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине, используя огромный потенциал сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
По его словам, Берлину и Москве важно найти пути выхода из сирийского и украинского кризисов.
«Я твердо уверен, что нам необходимо найти способы урегулирования конфликтов в этих странах, используя огромный потенциал сотрудничества России и Германии в данных вопросах», — заявил Габриэль журналистам.