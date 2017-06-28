США нацелились на Сирию: как американцы подготовили бездоказательный предлог для удара

В Избранное

Готовят ли Соединённые Штаты новый удар по Сирии? Складывается впечатление, что американцы уже нашли бездоказательный предлог для очередных таких действий. Как считает политолог Владимир Шаповалов, в данном случает одна ложь нагромождается на другую, чтобы укрепить предыдущую.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером, голословно утверждается, что «режим Асада ведет потенциальную подготовку к новой химической атаке, которая со всей вероятностью приведет к массовому убийству гражданских лиц, включая невинных детей». При этом американцы не собираются предоставлять доказательства того, что сирийское правительство якобы готовит химическую атаку. Представитель Госдепа Хизер Науэрт объяснила это тем, что подобная информация находится в компетенции разведывательных служб и не должна разглашаться.

Как отмечают авторы западных СМИ, заявление Белого дома о якобы потенциальной подготовке сирийского правительства к применению химического оружия сделано «на скорую руку». По данным издания Politico, текст данного документа готовился в спешке несколькими членами администрации Трампа. Подчеркивается, что никакого отдельного совещания по поводу этого решения проведено не было.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, данное заявление Госдепа нужно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, это элемент информационной войны, которая в настоящее время усиливается.

«Безусловно, это заявление носит антироссийский характер и, таким образом, является одним из звеньев антироссийской кампании, которая в настоящий момент развязана Соединенными Штатами. Данное заявление стоит в том же ряду, что и попытка введения новых санкционных мер в отношении России Сенатом, в том же ряду, что и заявления в отношении договора о РСМД и, естественно, обвинения России в хакерских атаках и вмешательстве в американские выборы», — сообщил политолог.

С другой стороны, отмечает эксперт, очевидно, что это заявление мы должны рассматривать как элемент информационной подготовки и обоснования возможного очередного удара Соединенных Штатов по сирийским объектам.

«Конечно, нужно учитывать тот факт, что твердая позиция России после последней американской агрессивной акции в отношении сирийских вооруженных сил фактически ввела беспилотную зону для сил американской коалиции к западу от Евфрата. Эта позиция России полностью спутала карты американской военщине и выбила, по сути, оружие из рук Соединенных Штатов и их союзников», — отметил Владимир Шаповалов.

По словам политолога, позиция РФ привела к тому, что инициатива перешла к нашей стране. Любое нарушение американцами данной демаркационной линии фактически означало бы агрессивные действия со стороны США. Эксперт подчеркивает, что Россия недвусмысленно предупредила Соединенные Штаты и их союзников о возможных последствиях такого нарушения.

«В этом контексте обвинение Сирии в возможной подготовке химической атаки означает попытку со стороны Соединенных Штатов перехватить инициативу и обосновать, оправдать свою позицию, возможные последующие атаки на сирийское государство тем, что Сирия нарушает, в общем-то, установленный и подписанный ею же, сирийским правительством режим отказа от химического оружия. Конечно, именно в этом ключе нужно рассматривать данную акцию, и это попытка со стороны Соединенных Штатов найти оправдание своим агрессивным действиям в отношении Сирии», — отметил эксперт.

Очевидно, в этой истории есть третий пласт, обращает внимание Владимир Шаповалов.