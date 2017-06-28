Лавров объяснил, почему НАТО уходит от диалога с Россией

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Краснодар, 28 июня. Военные эксперты России и Североатлантического альянса (НАТО) должны сесть за стол переговоров. Так считает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что четыре многонациональных батальона альянса в Восточной Европе вышли на уровень полной операционной готовности.