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Лавров объяснил, почему НАТО уходит от диалога с Россией
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    Лавров объяснил, почему НАТО уходит от диалога с Россией

    20:12  28 Июня 2017
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    Лавров объяснил, почему НАТО уходит от диалога с Россией

    Краснодар, 28 июня. Военные эксперты России и Североатлантического альянса (НАТО) должны сесть за стол переговоров. Так считает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе», — подчеркнул дипломат.

    Лавров объяснил, почему НАТО уходит от диалога с Россией

    Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что четыре многонациональных батальона альянса в Восточной Европе вышли на уровень полной операционной готовности.

    Автор: Алексей Громов
    #нато #лавров #рф
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