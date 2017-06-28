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Краснодар, 28 июня. Россия пытается добиться отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы до сих пор бьемся, чтобы они (ОЗХО) хотя бы съездили в тот самый Хан-Шейхун, где, по утверждениям наших западных коллег, авиация ВВС Сирии применяла боеприпасы, оснащенные химическими отравляющими веществами», — сказал Лавров.

Министр выразил надежду, что «притянутая за уши ситуация» будет разрешена.