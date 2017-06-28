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Россия рассчитывает, что США и Евросоюз предпримут шаги по деэскалации ситуации в Сирии
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Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров
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    Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров

    19:49  28 Июня 2017  /обновлено: 20:19  28 Июня 2017
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    Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров

    Краснодар, 28 июня. Россия пытается добиться отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы до сих пор бьемся, чтобы они (ОЗХО) хотя бы съездили в тот самый Хан-Шейхун, где, по утверждениям наших западных коллег, авиация ВВС Сирии применяла боеприпасы, оснащенные химическими отравляющими веществами», — сказал Лавров.

    Министр выразил надежду, что «притянутая за уши ситуация» будет разрешена.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #лавров #химоружие #озхо #хан-шейхун
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